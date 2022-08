Bitterzoet Erfgoed in de zomer

GRONINGEN – Het is zomer! Wil je deze vakantie een dagje erop uit? Groningen heeft van alles te bieden! Zo kun je twee nieuwe tentoonstellingen in het kader van Bitterzoet Erfgoed bezoeken. Of ga naar een festival, lezing of voorstelling. En noteer 17 augustus alvast in je agenda: dan herdenken en vieren we met TULA de slavenopstand op Curaçao. Heb je deze vakantie tijd om in de pen te klimmen? Dan is de Remco Ekkerspoëzieprijs misschien iets voor jou!

Ook de reeds geopende tentoonstellingen in het Groninger Museum, de Fraeylemaborg, het GRID Grafisch Museum, KinderBoekenhuis, de Menkemaborg, het Museum aan de A, Museum Nienoord en Universiteitsmuseum zijn te bezichtigen.

Tentoonstellingen

In 1992 verscheen Heren van de thee van Hella Haasse. Deze succesvolle roman gaat over het echtpaar Rudolf Kerkhoven en Jenny Roosegaarde Bisschop en hun gezinsleven op de afgelegen theeonderneming Gamboeng op Java in voormalig Nederlands-Indië, van 1870 tot 1907. De tentoonstelling Heren van de thee in de Theefabriek Houwerzijl brengt hun levens aan de hand van bewaard gebleven foto’s, documenten en persoonlijke bezittingen in beeld. Daarnaast geeft de tentoonstelling een bijzonder kijkje in de geschiedenis van twee eeuwen Java-thee en kolonialisme. Op dinsdagavond 30 augustus geeft Marloes Bodewes-Bos van de Theefabriek een lezing over de roman Heren van de Thee. Dat doet zij samen met Wijnt van Asselt van de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht cs. De lezing wordt georganiseerd door Museum aan de A en Biblionet Groningen en vindt plaats in de bibliotheek van Hoogezand. Daar is tot het einde van de maand de tentoonstelling De West in Oost-Groningen te zien, samengesteld door de Groninger Archieven. Aan de hand van vijf verhalen over personen die in of rondom Sappemeer woonden en soms ook begraven liggen ontdek je meer over het slavernijverleden van de Groninger Veenkoloniën.

Events

De Synagoge Groningen legt met het programma Gedeeld Verleden verrassende verbindingen tussen de joodse gemeenschap in Nederland en het thema kolonialisme en slavernijverleden. Het laatste programmaonderdeel is de voorstelling Staand op de dijk, zie ik bloemen van Charles Goudsmit op zondagmiddag 14 augustus. Waar ben je en met wie ben je? En hoe beweeg je je tussen de anderen? Met deze existentiële vragen over zijn verleden, probeert Charles Goudsmit (1954) het heden in bedwang te houden met verhalen, poëzie en muziek. In flarden van gedachten zoals in eb en vloed ontmoet hij 3 generaties voor hem, waaronder de joodse Salomon Goudsmit. Deze voorstelling wordt muzikaal ondersteund door Rolf Krikke (synthesizer) en Mamour Seck (drums).

Stichting Brisa en Bitterzoet Erfgoed herdenken en vieren op 17 augustus met TULA de slavenopstand op Curaçao. Tula was een van de bekendste voormannen van de slavenopstand op Curaçao. Ook Carpata, Mercier, Wacao en Sablika deden mee. De vrouwelijke energie van Sablika en alle anderen vrouwen die hebben meegevochten mag ook niet worden vergeten. De innerlijke kracht van tot slaaf gemaakten doet beseffen hoe belangrijk vrijheid is. Hoe behouden wij onze vrijheid voor de toekomst? Host Danette Hoyer leidt je door het programma met Barbara Henkes, Laurindo Andrea en spoken word door Noordstaat. Er is muziek van KRIONINGERS, een gelegenheidsformatie met onder Glenn Gressmann (zang, gitaar) en Harvey Mercera (toetsen) die zich richt op muzikaal erfgoed uit het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, met name Curaçao.

Tijdens Bitterzoet Erfgoed besteden musea, erfgoedinstellingen, culturele en educatieve organisaties uit stad en provincie Groningen aandacht aan het slavernijverleden in Groningen en de doorwerking hiervan op het heden. De culturele manifestatie loopt tot 12 september 2022. De gehele agenda staat op www.bitterzoeterfgoed.nl.

