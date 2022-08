Nieuwe Nationaal Park Drentsche Aa water-fietsroute

DRENTHE – Nationaal Park Drentsche Aa heeft een nieuwe fietsroute gemaakt rond het thema water. De route is 53 km lang en te splitsen in drie delen van ongeveer 20 km. De route start voor de Kymmelsberg in Schipborg en voert via de Drentsche Aa beekdalen naar de stad Groningen en terug.

De nieuwe fietsroute is te vinden op: https://www.eindjeomindrenthe.nl/np-waterbeheer-drentsche-aa.html. De route is digitaal, op je smartphone, te fietsen maar ook via de uit te draaien fietskaart.

Water is een belangrijk (beleids)thema. Zeker met het warme weer, de dicussie over de opwarming van de aarde en de toenemende zomerse watertekorten, speelt de waterdiscussie regelmatig op. Hoe gaan we verantwoord met het beschikbare water om?

Tijdens de fietsroute wordt de fietser gewezen op diverse waterweetjes. Bijvoorbeeld over het belang van water voor het leven in en rond de beek, aanpassingen aan de beek, waterberging en de rol van het Drentsche Aa water bij de drinkwatervoorziening van de stad Groningen.

Ook het Museum aan de A (voormalig Scheepvaartmuseum) in Groningen wordt aangedaan. Groningen kent een lange (scheepvaart)traditie met de beek. Ondermeer het hoge en lage der A, de A-kerk danken er hun naam aan. Wist u dat het Drentsche Aa water honderden jaren lang de basis was voor het Groninger Kluinbier? De brouwerijen stonden vooral aan het Hoge der Aa.

De nieuwe fietsroute is voor Nationaal Park Drentsche Aa samengesteld door Ilse Nieuwenhuis, student aan de Rijks Universiteit Groningen. Ze sprak hiervoor met diverse organisaties die zich met het watermanagement in het Nationaal Park Drentsche Aa bezighouden.

Ingezonden