Ontdek de wereld van het wildplukken in de herfst

REGIO – De herfst is een heerlijk seizoen om de natuur in te trekken. Veel bomen en struiken hangen vol met eetbare bessen, veel planten zijn alweer uitgelopen en met wat geluk vind je eetbare paddenstoelen. Wil je de wereld van het wildplukken ontdekken? En onder andere akkerkool, gewone raket en vogelmuur leren kennen. Geef je dan op voor de online herfstcursus eetbare wilde planten van In Het Wilde Weg die 6 september van start gaat.

In acht online lessen, die via Zoom worden gegeven, maak je kennis met eetbare planten die je in de herfst kunt vinden. Je blijft echter niet achter de computer zitten. Wildplukkers Tim en Leah sturen je naar buiten, waar je zelf op zoek gaat naar (eetbare) planten. Tijdens opdrachtenwandelingen wordt je uitgedaagd om zelf naar planten te gaan kijken en ze te bestuderen. Waar groeien ze? Hoe zien ze er uit, hoe voelen en ruiken ze? Kun je ze eten?

Daarnaast leer je aan de hand van PowerPoint presentaties, foto’s, filmpjes, thuisopdrachten, online plantenquizzen en enthousiaste verhalen van Tim en Leah de wondere wereld van het eten uit de natuur kennen. Welke planten en bomen kun je gebruiken in de keuken? Aan welke kenmerken kun je ze herkennen? Hoe onderscheid je ze van andere planten? Welke geneeskrachtige eigenschappen hebben ze? Welke planten zijn giftig? Ontdek de gezonde en heerlijke planten die volop langs het pad, in het veld, in het bos of in jouw tuin staan.

Ook voor de gevorderde wildplukkers komen interessante onderwerpen aan bod. Zo leer je een geneeskrachtige oxymel maken van duindoornbessen en een kruidenzout van wilde wortels.

Meer informatie www.inhetwildeweg.nl of Leah Groeneweg 06-14136734

Ingezonden