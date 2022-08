Plattelandsbingo: voor een bewustere kijk op het platteland

GRONINGEN, DRENTHE – Vanaf deze zomer is een nieuw spel verkrijgbaar: de vers ontwikkelde plattelandsbingo! Klaas Paasman van de Balloohoeve in Balloo heeft het spel als eerste recreatieondernemer in zijn boerderij- annex campingwinkel liggen. Het doel van de bingo? Veel plezier en een bewustere kijk op wat je zoal ziet op het platteland.

Waarom een plattelandsbingo?

Massa’s mensen zijn heerlijk op vakantie op het platteland of wonen er gewoon. Om al die mensen beter om zich heen te laten kijken en bewuster te maken van wat zij zien, ontwikkelden Geertje Enting en Evelien Kamphuis (wonend op respectievelijk het Drentse en Groninger platteland) een plattelandsbingo. In plaats van balletjes met nummers, gaat het er simpelweg om wie als eerste alles heeft gezien wat op de Bingo-kaart staat afgebeeld. Een goede reden om goed om je heen te kijken als je onderweg bent. En zo zie je nog eens wat!

Er gebeurt veel op het platteland

Geertje Enting: “Er gebeurt bijvoorbeeld echt veel op het platteland. Dat lijkt misschien niet altijd zo, maar er wordt haast overal altijd wel gewerkt en nagenoeg alles wat je in het landschap ziet, heeft een functie.” Veel hangt samen met een kort moment in het seizoen. Evelien Kamphuis: “We hebben natuurlijk wel die zaken afgebeeld die iets vaker voorkomen. En we hebben een winter- en een zomerversie ontwikkeld. Universeel is natuurlijk het plaatje met een groetende wandelaar.”

Zomer én winterversie

Het spel bestaat uit zes verschillende vellen met plaatjes van wat er allemaal op het platteland te vinden is: verschillende dieren, een trekker, speciale gebouwen, allerlei gewassen. Zie je tijdens een autorit, fietstocht of wandeling één van de zaken die op je kaart staan afgebeeld, dan mag je die doorstrepen. Wie als eerste een volle kaart (of een volle regel op het vel) heeft, wint. Het blok biedt een zomer- en een winterversie in één. Het platteland is immers altijd in beweging!

Ingezonden