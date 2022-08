Publiek geniet volop van het evenement Jack Racing Day op het TT Circuit in Assen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 8 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | PER DAG WARMER

Er is ook vandaag vrij veel zon, met regelmatig ook bewolkte momenten. Met de zonnige perioden wordt het toch een mooie zomerdag maar heel warm is het niet met maximumtemperaturen rond 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten tot noorden: vanmiddag er komt windkracht 3 te staan.

Morgen staat er ook windkracht 3 uit het noordoosten en ook dan is er af en toe wat bewolking, maar dan kunnen we meer van “overwegend zonnig” weer spreken. En ook van vrij warm weer, want morgenmiddag wordt het ongeveer 24 graden.

Woensdag en donderdag komt 2 á 3 graden bij en vanaf donderdag kan het inderdaad 30 graden worden. Het is dan vrijwel onbewolkt en de lucht blijft droog. De kans op regen is tot het weekend dan ook minimaal, daarna neemt de kans op een bui langzaam toe en komt er weer wat meer bewolking.