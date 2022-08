Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 9 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE WEEK | LATER ROND 30 GRADEN

We blijven tot minimaal het weekend in een patroon met een hogedrukgebied op zee en bij Denemarken. Daarmee houden we de meeste tijd een zwakke tot noordoostenwind. En daarmee houden we voorlopig ook overwegend zonnig weer met stijgende temperaturen. Zo wordt het vanmiddag ongeveer 24 graden, maar morgenmiddag wordt het al 27 á 28 graden en donderdag is 30 a 31 graden haalbaar.

Vanochtend is het trouwens vrijwel onbewolkt, vanmiddag en vanavond komt er weer wat meer hoge bewolking voor. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot noord. Vannacht koelt het opnieuw redelijk af maar niet zoveel als afgelopen nacht: de minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer 13 graden.

Morgen is er soms sluierbewolking, maar de meeste tijd is het zonnig bij windkracht 2 tot 3.

Donderdag en vrijdag blijft er een noordoostenwind, in het weekend is er een zwakke tot matige oostenwind. Dan kan het bij ons 32 of 33 graden en de lucht is dan erg droog. Wel komt er in het weekend wat meer bewolking maar een bui lijkt pas volgende week mogelijk.