Fotografeer en meer…het Drouwenerzand bij avondlicht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 10 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG EN WARM | EEN BUI NA HET WEEKEND

Het is ook vandaag een zonnige dag met af en toe een beetje hoge bewolking, maar dat heeft weinig om het lijf. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten, de maximumtemperatuur is ongeveer 28 graden en door de droge lucht is het niet benauwd of drukkend warm.

En dat is het ook morgen niet, hoewel het dan ’s middags een graad of 30 wordt. Maar het koelt vannacht nog af tot ca. 13 graden. Ook morgen is er een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vrijdag en in het weekend wordt het écht warm met maxima van 31 tot 33 graden. Ook dan is het nog zonnig met wat hoge bewolking. Regen lijkt er in het weekend niet te komen, pas na het weekend neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toe. Maar of er direct veel regen gaat vallen is ook nog maar de vraag. Voorlopig is het dus zonnig, droog, en warm.