DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Neulehe

Gistermiddag is bij een inhaalmanoeuvre een vorkheftruck beschadigd geraakt. Het voertuig werd om 16.40 uur op de Aschendorfer Straße in Neulehe door een gele tankwagen ingehaald. De tankwagen botste tijdens het invoegen tegen de linker buitenspiegel van de vorkheftruck. De politie is naar de chauffeur van de tankwagen op zoek.

Heede

De politie is op zoek naar getuigen van een incident dat zich op 4 augustus om 14.40 uur op de Am See in Heede voordeed. Daar reed een man met zijn zilverkleurige Opel Corsa, na een conflict met een medewerker van de waterskibaan, op deze persoon af, week op het laatste moment uit en reed over een afrastering van prikkeldraad een maisveld in. Vervolgens ging hij er vandoor. Getuigen worden verzocht de politie van Dörpen te bellen.

Niederlangen

Vermoedelijk tussen 3 en 4 augustus is in de berm op de kruising van de Neusustrumer Straße en de Lathener Straße een kuub afval (bulkgoederen) gedumpt. De politie is op zoek naar de dader.

Papenburg

Tussen 29 juli en 8 augustus is uit een bouwkraan aan de Friederikenstraße in Papenburg een stroomkabel gestolen. De schade bedraagt 1.125 euro.

Tussen maandag 17.00 uur en dinsdag 16.00 uur is bij een school aan de Fahnenweg in Papenburg ingebroken. De dader braken in de school twee frisdrankautomaten open. Er wordt nog onderzocht wat er is buitgemaakt.

Haren

Tussen 15 juli en 4 augustus is uit het scheepvaartmuseum aan de Kanalstraße in Haren een scheepsklok gestolen. In de klok staat de naam Angela gegrafeerd. Ook werd een stuurhuis beschadigd. De politie is op zoek naar de daders.

Meppen

Vanmorgen is tussen 10.55 en 11.10 uur op de Haselünner Straße in Meppen een geparkeerde witte Skoda aangereden. Hierbij raakte de linker buitenspiegel beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.