Samen met de boswachter vleermuizen ontdekken

WEDDE – Vrijdag 26 augustus is het de Nacht van de Vleermuis. Een kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien. De activiteit vindt plaats door het hele land. Zo ook in Wedde.



Samen met de Burcht in Wedde organiseert Staatsbosbeheer Westerwolde een excursie voor zowel jong en oud, waarbij we opzoek gaan naar de vleermuis. We nemen een kijkje in het leven van dit bijzonder diertje die pas tegen de schemering actief wordt. Om in het donker voedsel te kunnen vinden maken vleermuizen gebruik van hun stem en oren (sonar of echolocatie). Ze zenden hiervoor voortdurend korte, zeer hoge (ultrasone) geluidjes uit. Met hun zeer gevoelige oren kunnen ze aan de echo horen hoe de omgeving eruit ziet en waar hun voedsel zich bevindt. Alle vleermuizen in Nederland leven van insecten en spinnen. Ze eten voor een kwart tot de helft van hun lichaamsgewicht. Een groep vleermuizen eet in de zomer dus kilo’s insecten.



Met een batdetector proberen we de zeer hoge geluiden waar te nemen die een vleermuis maakt. Deze geluiden zijn meestal niet met het blote oor te horen. Misschien kunnen we vleermuizen ook zien.



We starten op vrijdagavond 26 augustus om 20:30 uur op het terrein van de Burcht te Wedde, Hoofdweg 7 9698 AA Wedde. De excursie duurt ongeveer 2 uur.



Maximum aantal deelnemers is 20.

Aanmelden/boeken op: www.staatsbosbeheer.nl/vleermuizenwesterwolde

Voor meer informatie: f.klatter@staatsbosbeheer.nl of 06-23117148



