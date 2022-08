Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje vanuit Weende

WEENDE, VLAGTWEDDE – Vanmorgen organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Weende. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

We Moeten Niks wandeling vanuit Weende woensdagmorgen 10-08-2022.

Vanmorgen startten de wandelaars van Wandelen Werkt in theetuin/rustpunt MoeNieks te Weende.

Keuze wandel afstanden, 7-9 en 12 km 3 groepen met max . deelnemers 50.

Onder tropische weersomstandigheden deze morgen. Routes waren zo uitgezet dat er zoveel mogelijk in de schaduw werd gewandeld en met het advies om drinken mee nemen.

Bij Theetuin MoeNieks, is het altijd gastvrij vertoeven bij eigenaren Claudine en Tim. Slogan hier is , hier moet niks.

Route: door Weende-richting Harpel- Liefstingsbroek- Doene Esch- langs gemeanderde Ruiten Aa- terug naar beginpint.

Informatie omgeving:

Weende:

Buurtschap/es gehucht. Weende werd al genoemd in de vijftiende eeuw. De naam is waarschijnlijk afgeleid vaan ween, wene, Het Gronings woord voor wilg. In Weende staan een paar bijzondere boerderijen.

De Ruiten Aa :

Is een beek in Westerwolde en stroomt langs de dorpen Sellingen, Vlagwedde, Smeerling, Ter Wupping naar het dorp Wessinghuizen.

Het Liefstinghsbroek:

Het gebied, bestaande uit een oerbosgebied met bosvegetatie en moerasachtige delen, maakt deel uit van het Dal van de Ruiten A. Het bos is het oudste bos van Westerwolde en maakt deel uit van de Natura 2000-lijst opgesteld door de Europese Unie. Daarom mocht een boer uit Wedderweer (20km noordelijk) niet uitbreiden met een megastal want de ammoniak zou het bos kunnen beschadigen, zie hieronder! Motie partij voor de dieren: Of mogelijk dat de ammoniakbelasting op Lieftingsbroek de plannen kan tegenhouden. In 1919 was het bos eigendom van de toenmalige voorzitter van het waterschap Westerwolde, mr. H.I. Schönfeld. Hij had het gekocht van J. Hommes een nazaat van de familie Liefstingh en eigenaar van erve Liefstingh. Het bos was toen al beroemd omdat daar de zeer zeldzame Zweedse kornoelje voorkwam. In dat jaar brachten de toenmalige secretaris Jac. P. Thijsse en de penningmeester en latere voorzitter van Natuurmonumenten, Pieter van Tienhoven, op uitnodiging van Schönfeld een bezoek aan het bos. Bij zijn overlijden in 1937 liet deze het bos na aan Natuurmonumenten. In 1976 werd het gebied samen met het Metbroekbos opgenomen in het grotere natuurgebied Vlagtwedder essen, wat door aankoop en ruilverkaveling tot stand kon komen. Het gebied bevatte vroeger de Zweedse kornoelje en nog steeds bevat het gebied meerdere zeldzame flora als de bosanemoon en de witte klaverzuring. Het gebied bestaat overwegend uit loofbos en is gelegen op de dal flank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos is een zogenaamd eiken-haagbeukenbos met delen moerasachtig bosgebied, het zogenaamde broekbos. In de natte moerasachtige delen is er een overvloedige ondergroei van bijzondere vegetatie aanwezig. Deels wordt de struiklaag gedomineerd door hulst.

De Doene Esch:

De Doene Esch, tussen Weende en Ellersinghuizen, wordt rond het jaar 1400 al genoemd.

Er werden toen, ten tijde van de late middeleeuwen, op de kruisdagen processies door de velden en landerijen gehouden om Gods zegen over de vruchten en gewassen af te smeken. Met het kruis voorop trok de stoet dan langs de essen, waarbij dan werd gezongen en gebeden. Op gezette plaatsen langs de route waren stopplaatsen waar de pastoor zijn rituele handelingen verrichtte en pauze werd gehouden. Deze plaatsen werden ook wel de “Hillige Stoule” genoemd.

Een van deze plaatsen lag vlak bij de Doene Esch.

Vanaf de Doene-Esweg heeft u een schitterend uitzicht over de glooiende landerijen in de omgeving.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER voor de foto’s.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Eltjo Glazenburg, en Ooldrik Modderman.

Wil je ook een keer mee wandelen of vaker stuur dan een mail: info@uwwandelcoach.nl

en dan ontvang je de eerstvolgende nieuwsbrief voor opgave eerstvolgende wandeling.

Ingezonden