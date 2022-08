A7, BEERTA – Vanavond is op de A7, ter hoogte van Beerta, een auto op de kop op de weg beland.

De hulpdiensten zijn vanavond rond kwart over zeven uitgerukt voor een ongeval op de A7 ter hoogte van Beerta. Daar bleek in de rijrichting Duitsland een auto op de kop op de weg te zijn beland. Het is niet bekend hoe dit kon gebeuren.

In de auto zaten meerdere personen. Ze zijn in een ambulance gecontroleerd. Of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend.