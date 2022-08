DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lähden

Vanmorgen is om tien over acht bij een ernstig ongeval op de Haselünner Straße in Lähden een 58 jarige bestuurder van een Mercedes om het leven gekomen. Hij zag bij het passeren van de kruising Haselünner Straße/ Bökenfeld de Mercedes Sprinter van een 25 jarige man over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding raakte de 58 jarige bekneld. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Ondanks reanimatiepogingen overleed hij op de plaats van het ongeval. De bestuurder van de Mercedes Sprinter is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Weener

Een 54 jarige inwoner van Weener is bijna het slachtoffer van oplichting geworden. Hij opende een website over belastingzaken en scande daar een QR code om op zijn smartphone de zogenaamde Elster-app te installeren. Hierbij gaf hij ook zijn creditcardnummer door. Vervolgens is er door onbekenden meerdere keren een poging gedaan de creditcard te gebruiken, echter zonder succes. De kaart werd uiteindelijk geblokkeerd.

De website was duidelijk nep. Het officiële Elster-portaal is toegankelijk via www.elster.de. Op deze website wordt ook gewezen op valse e-mails. Er wordt gezegd dat oplichters e-mails versturen in naam van Elster, de belastingdienst of de federale centrale belastingdienst. De ontvanger wordt gevraagd een aanslag of een bijgevoegde factuur te openen. De Elster wijst erop dat alleen meldingen, maar geen belastinggegevens of facturen, als e-mailbijlagen worden verzonden. Vandaar de opmerking: Bijlagen en links mogen nooit worden geopend. Bovendien mogen geen belastingnummers, rekeninggegevens, creditcardnummers en soortgelijke vertrouwelijke informatie per e-mail worden verzonden.

Meppen

Zondag werd een oudere dame uit Meppen gebeld met de mededeling dat Interpol een grote bende criminelen had gearresteerd. Uit de in beslag genomen mobiele telefoons zou zijn gebleken dat medewerkers van de bank van de vrouw betrokken zouden zijn bij de gearresteerde bende, waardoor haar geld bij de bank niet meer veilig was.

Het slachtoffer heeft vervolgens haar geld van haar rekening gehaald. Rond half tien ’s morgens kwam een “agent” bij haar aan de deur om het bedrag van vijf cijfers “veilig te stellen”. Hij wordt omschreven als een man van ca 35 jaar, met kort zwart haar. Hij droeg een spijkerbroek, een rood poloshirt en een wit petje. Ook had hij een “oortje” in.

De daders hielden ook de dagen erna contact met het slachtoffer. Zij vertelden haar dat zij geld via een betaaldienst moest overmaken, zodat de “agenten” een fraudeur konden opsporen. Het slachtoffer ging naar een pizzeria in Meppen om het geld over te boeken. Daar wees een medewerker de vrouw op de fraude en nam contact op met de politie.

De politie is nu op zoek naar getuigen die informatie kunnen geven over de beschreven man of die de persoon destijds heeft gezien in de omgeving van de Schillering/Esterfelder Stiege-straten in Meppen.