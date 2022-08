Oogstfeest Onstwedde met vele oude ambachten, oogstmarkt, oldtimershow en boeren boeldag 

Het Oogstfeest is met jaarlijks duizenden bezoekers een van de grootste eendaagse evenementen van de regio. Bezoekers van het Oogstfeest doen een stap terug in de tijd. Onder meer dankzij demonstraties van vele authentieke agrarische ambachten, wanen zij zich even op het Groninger platteland in grootmoeders tijd. Dorsmachines scheiden het graan van het stro en van het tot meel verwerkte graan worden heerlijke broden gebakken in een authentieke veldoven. Ook zijn er volop spekdikken verkrijgbaar. Het Oogstfeest wordt om 10.00 uur officieel geopend door loco-burgemeester Ingrid Sterenborg van de gemeente Stadskanaal.



Handambachten

Op het Oogstfeest zijn er diverse authentieke handambachten te beleven, zoals klompen maken, strodokken binden, stoelen matten, midwinterhoorns maken en smeden met een veldsmederij. In de houtzagerij worden dikke bomen verzaagd tot planken. De demonstraties worden verzorgd door de vrijwilligers van stichting Onstwedder Gaarv’n.



Boeren Boeldag

Tijdens de Groninger Boeren Boeldag komen zo’n veertig kavels onder de hamer. Geveild worden goederen die passen in de stijl van het Groninger boerenleven van tientallen jaren geleden, zoals huisraad, meubilair en antiek. De verkoop bij opbod door uitveiler Jan Johan ten Have vindt plaats ten overstaan van notaris Bergman uit Stadskanaal. De te veilen goederen zijn vanaf 13.00 uur te bezichtigen en de daadwerkelijke veiling begint om 13.30 uur.



Schapen drijven

Een spectaculair onderdeel van het Oogstfeest is het schapen drijven. Enkele subliem afgerichte bordercollies van Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek laten zien wat zij allemaal kunnen met een kleine kudde schapen. Het Onstwedder muziekduo Wim & Miranda geeft diverse optredens en een draaiorgel speelt vrolijke klanken.



Gratis kinderactiviteiten

Voor kinderen zijn er diverse activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen, onder meer een kinderbraderie, een springkussen en een draaimolen. Er zijn optredens van een poppenkasttheater en de kinderen mogen stokbroodjes bakken in een houtvuur en zelf springtouw maken bij de touwdraaierij. Oldtimershow Een groot deel van het Evenemententerrein staat tijdens het Oogstfeest vol met oldtimers. Dat zijn alle deelnemers aan de oldtimershow van auto’s, tractoren, motoren, bromfietsen en vrachtwagens. Meer informatie over de aanmelding hiervoor en voorwaarden voor deelname is te vinden op www.onstweddergaarvn.nl.



Gratis parkeren

Parkeren kan vlakbij de hoofdingang van het Evenemententerrein en is helemaal gratis. Voor mensen die minder goed ter been zijn, zijn er invalidenparkeerplaatsen direct bij de ingang. Vrijwilligers van de organisatie zorgen voor een ordentelijk verloop van de komende en gaande verkeersstroom. De parkeerplaatsen zijn gemakkelijk te vinden. Bestuurders kunnen de verwijsborden naar het Evenemententerrein volgen, die op vele plaatsen in de omgeving langs de weg staan.



Kijk voor meer informatie op www.onstweddergaarvn.nl.