Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 12 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT ZONDAG ERG WARM | BUIEN OP LANGE TERMIJN

Ook vandaag en morgen is de weersituatie heel stabiel, door een hogedrukgebied boven de Noordzee en Zweden. Maar dat wordt langzaam minder sterk en morgen komt er al wat hoge bewolking vanuit Duitsland. Later op zondag raakt het zwaar bewolkt met mogelijk zondagavond een regen- of onweersbui.

Maar vandaag is het nog maar eens onbewolkt en vanmiddag is het ook warm tot zeer warm met een maximum rond 32 graden. Vanochtend is er nog wel een beetje koelte na de minimumtemperatuur van 14 graden, maar het gaat snel omhoog. De wind is net als gisteren zwak tot matig uit het noordoosten.

Morgen wordt het ook 31 á 32 graden, dan met een zwakke tot matige oostenwind. Ook morgen is het vrijwel onbewolkt, al komt er ook wel wat hoge bewolking bij. Zondag neemt die bewolking dus toe en dat zou ’s avonds een eerste bui kunnen geven.

Begin volgende week neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien verder toe. De temperatuur gaat dan omlaag, maar het zal 1 of 2 dagen behoorlijk benauwd zijn.