Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 13 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM WEEKEND | LANGZAAM KANS OP BUIEN

Het is nog een warm weekend en vandaag is het ook erg zonnig, al komt er later vandaag een beetje hoge bewolking. Het is vannacht nog lekker koel geweest met 13 tot 15 graden, maar het gaat snel omhoog en in de namiddag is het maximum 31 á 32 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten en de lucht is droog: dat geeft vanmiddag nog een klein beetje verkoeling.

Vannacht koelt het af tot ca. 16 graden, maar heel helder is het morgen niet met perioden met veel wolkenvelden. In de avond zou daaruit een bui kunnen vallen en het is morgen iets minder warm met een maximumtemperatuur van 29 á 30 graden.

Volgende week gaat het het weer dan toch veranderen. Dat gaat geleidelijk met op maandag en dinsdag kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan benauwd weer met vrij veel bewolking en 27 tot 30 graden. Maar woensdag en donderdag kan een zich een regenfront boven ons vormen met een noordenwind. Dan zou er zomaar 20 of 30 mm aan regen kunnen gaan vallen, met temperaturen dalend naar 20 tot 22 graden. Dat is natuurlijk nog ver weg, maar het superzonnige weer raken we op termijn kwijt.