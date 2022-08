Adem en Woningnood; een open brief van VCP Oldambt

OLDAMBT – Hieronder leest u een open brief van VCP Oldambt.

Het is afzien de afgelopen dagen/weken. De temperaturen zijn dusdanig hoog dat menig inwoner het niet meer weet waar het te zoeken om maar een enig zuchtje van frisse adem op te vangen. Ook vandaag tikt de meter de 31 graden aan. Het wordt dus wederom afzien. Goed blijven drinken en denk daar waar nodig om je hulpbehoevende medemens, is het welbekende advies.

Afzien op vele manieren is ook wel gebleken de laatste periode. Als het niet gaat over temperaturen , is het wel afzien om te kunnen overleven in onze maatschappij. Energieprijzen die de pan uit rijzen waardoor men zich een extra douche gebruik door deze temperaturen niet kan veroorloven. Je zou maar een standaard gezin zijn met twee kinderen en een minimum inkomen, niet te doen! Menig AOW’er heeft de route naar de voedselbank ook al gevonden, zo was afgelopen week landelijk in het nieuws te zien. Treurig te moeten horen dat onze voorliggende doelgroep vanuit het arbeidsverleden nu moeten vragen om een gevulde maag, omdat men zich anders niet kan voorzien in een goed en gezond gevulde maaltijd.

Dan nog de woonvoorzieningen, ook in het Oldambt een heikel punt. Stof om eerlijk over te kunnen praten is het niet, zo bleek wel afgelopen week. Deze stof wordt door het college liever weggeveegd om de laag kritiek maar niet al te groot te maken. Want dat er kritiek is moge duidelijk zijn. Inwoners maken zich terecht zorgen. Zorgen over het heden waar men geen juiste woning meer kan vinden vanwege het grote gebrek hiervan. Maar ook zorgen over de toekomst(als men nog van een toekomst mag spreken hoor ik u denken)De vraag is immers groter dan de aanbod sinds lange tijd. Dan vraagt men zich hierbij ook nog af waarom jongeren hier wegtrekken en er zoveel vergrijzing is.

Krijgen “onze” kinderen nog wel de kans om hun vleugels te kunnen spreiden en vervolgens te landen op hun eigen plek? Is er nog wel oog voor de hulpbehoevende medemens die heel graag willen wonen onder eigen regie en op momenten dat het nodig is geholpen worden na een druk op de knop? Warme zorg met de handen op de rug met een toekijkend oog wanneer het niet goed gaat.

De Emmaheerdt, een prachtige plek voor hen die om gezondheidsredenen een mogelijkheid hebben hier te kunnen wonen. Mits de financiën het toelaten. Een flinke duit in de knip is namelijk nodig om te mogen verblijven in dit gebouw. €785,00 per maand is er nodig om hierin te mogen verblijven, wetende dat de subsidiegrens ligt op €763,47 per maand.

Tijdens een bijeenkomst de afgelopen week werd weer veel duidelijk. Ralph Weber omschreef het in zijn recente column al: “Zichtbaarheid van politieke partijen”. De VCP was op verzoek van omwonende vertegenwoordigd vanwege grote zorgen. Pleiten voor je medemens, geen achterkamertjes politiek maar de dingen benoemen zoals het is. Dit bleek wel toen onze fractie ondersteuner Harma van de Laan vroeg: “Wat is de reden dat de huur voor statushouders geregeld wordt en onze eigen mensen nee op hun bordje krijgen als het financieel niet haalbaar is? Trek het gelijk voor een ieder die in aanmerking kan komen voor de Emmaheerdt”. Een uitspraak wat volgde met een ovatie. Mensen waren blij dat de koe bij de horens werd gepakt. Duidelijke taal richting de verantwoordelijke wethouder.

De persoon in kwestie was vast en zeker blij vergezeld te zijn van een ambtenaar die over hetgeen blijkbaar het aanspreekpunt moest zijn. De wethouder (de persoon die voor de verkiezingen met veel bravoure de toekomst verkondigde echter zo goed als niks heeft waargemaakt van zijn beloftes). Iets wat vast nu verklaart dat meneer onder begeleiding/beveiliging naar zijn auto werd gebracht. Tja, het mag wat kosten. De betreffende wethouder was monddood en bleef monddood, op enkele frustraties vanuit zijn kant na. Zijn collega wethouder zat afgezonderd rijkelijk te genieten van zijn mobiel en kauwgum omdat hij volgens eigen zeggen, geen ambtenaar was maar wethouder…

Brandende vragen na afloop werden niet getolereerd omdat de VCP te kritisch werd. Ja de waarheid zal per ongeluk maar eens op tafel komen, stelt u zich dat eens voor! Schandelijk genoeg zullen de college leden van Oldambt hun “status” blijven verdedigen… Een uitspraak van een inwoner (75 jaar) luidde kort geleden: teegn tied dat ik de hulpe krieg dei ik neudig bin, jeuken mie de koezen naait meer…

Is dat nu waar dit College naar toe wil?

Laat 1 ding duidelijk zijn.

De VCP doet hier niet aan mee!!

Namens de VCP

Gea Geerdes