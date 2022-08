Brandweer Nieuweschans rukt meerdere keren uit voor een bermbrand

BAD-NIEUWESCHANS – De brandweer van Nieuweschans is meerdere keren uitgerukt voor een bermbrand.

In de berm langs de A7, ter hoogte van Beerta, is vanmorgen rond kwart voor zes brand ontstaan in een berg gemaaide ruigte. Het vuur werd door de brandweer van Nieuweschans geblust. Om negen uur en vanmiddag om één uur laaide het vuur weer op en moest de brandweer opnieuw in actie komen om de boel af te blussen.

Om drie uur vanmiddag is de brandweer wederom opgeroepen voor een bermbrand langs de A7. Of het weer op dezelfde plek is, is niet duidelijk.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.