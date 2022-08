Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 14 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | GELEIDELIJK KOELER

Het is nog een overwegend zonnige dag met wat hoge bewolking, maar gaandeweg komen er ook meer stapelwolken en vanavond is het bewolkt met kans op een eerste regenbui. Het wordt tussendoor nog warm met een maximumtemperatuur rond 31 graden en een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond en vannacht blijft het warm met een minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen wordt het tijdelijk nog 28 tot 30 graden en er is dan vrij veel bewolking, met vooral ’s middags kans op een paar buien. Morgenavond is het meest droog en dan zorgt een zuidwestenwind voor een redelijke afkoeling.

Dinsdag warmt het nog een keertje 28 graden, het is pas woensdag dat het echt koeler wordt met een noordenwind en middagtemperatuur rond 22 graden. Dinsdag is er -net als morgen- kans op een lokale bui-, woensdag en donderdag is het overwegend bewolkt met kans op méér regen. Er kan dan 10 tot 20 mm aan neerslag vallen, vrijdag is er daarna nog kans op enkele buien.