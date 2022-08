Han Tuenter uit Westerlee pakt brons bij “Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2022”

HEERENVEEN, WESTERLEE – De Provinciaal Friese Dambond (PFDB) heeft in de zomermaanden van 3 mei tot en met 8 augustus flink aan de weg getimmerd met twee aansprekende damtoernooien, namelijk het “Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2022” en tussendoor de “Damweek in Heerenveen”.

Zoals gemeld werd Han Tuenter uit Westerlee, in de “Damweek Heerenveen”, kampioen in zijn ratinggroep tot 900 punten. In het “Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2022” zat Han Tuenter in de ratinggroep B van 851 – 1000 punten. Hier legde Han Tuenter na een sterke puntendeling in de laatste ronde tegen Sipke Doller (rating 1146) uit Haulerwijk zelfs beslag op 8e plaats in het eindklassement. Kampioen werd Douwe Edelenbos (rating 1264) 2e Oege Dijkstra (1292) en derde Sipke Doller (rating 1146) In de B-groep werd Han Tuenter keurig derde achter Martin Zijlstra en Jorn Kruit. De 36 deelnemers speelden hiervoor afwisselend in de “Lantearne” in Surhuisterveen op de maandagavond en een week later op de dinsdagvond in het “Hof van Schoterland” in Mildam. De “Damweek Heerenveen” vond eveneens plaats in het “Hof van Schoterland”. Dit is tevens de thuishaven van Damclub DCH Heerenveen.

“Zwitsers systeem”

Beide toernooien werkten namelijk met het zogenaamde “Zwitsers systeem”. Bij de “Damweek” ging het om 8 partijen en bij het “Zomerdamtoernooi” om maximaal 14 partijen. De reglementen eisten hier wel minimaal 10 partijen om voor een prijs in aanmerking te komen. Voor beide toernooien gold trouwens een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”.

Han Tuenter door de magische 1000 punten grens Han Tuenter speelde na een matige start twee sterke toernooien wat resulteerde in een hogere KNDB rating. Na de laatste peildatum van 1 juli 2022 toen Han Tuenter 872 ratingpunten achter zijn naam had staan, bouwde hij dit gestaag uit naar maar liefst 1007 punten. Zowaar een puike prestatie. Hier liggen mede de wekelijkse trainingen aan ten grondslag.

Han Tuenter vier keer in het “blauw”

In de uitslagenlijst kreeg Han Tuenter maar liefst vier keer een blauwe notering achter zijn naam. Dit wordt door de KNDB toegekend bij een puntendeling tegen een speler met 200 ratingpunten meer of winst tegen een speler met 100 ratingpunten meer. Zo speelde Han gelijk tegen Sipke Doller (1146 ratingpunten) en Oege Dijkstra (1292 ratingpunten). Han won tegen John Folkers uit Steenwijk (1002 ratingpunten) en Klaas Veldstra Emmeloord (1056 ratingpunten)

Hoogeveen Open

Maandag 15 augustus neemt Han Tuenter samen met clubgenoten Ben Dekens uit Eext, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten deel aan het internationale damtoernooi “Hoogeveen Open”. Het toernooi, met 140 deelnemers, duurt t/m zaterdag 20 augustus en omvat 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Elke dag staat één ronde gepland met op dinsdag en donderdag 2 ronden.

