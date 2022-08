Lichtweek Wedde heeft het programma weer rond

WEDDE – Van 5 tot 11 september wordt in Wedde voor de 63ste keer de lichtweek georganiseerd. Het thema is: Kerst. Ook vinden in deze week de activiteiten van de Burchtschutters plaats. Hieronder het programma:

Zaterdag 3 september De Burchtschutters vieren het afscheid van het Koningspaar van het

afgelopen jaar De optocht wordt voorafgegaan door een van de beste showbands van de

Oosterburen, namelijk Spielmannszug Flachsmeer e.v. De stoet vertrekt om 19:00 uur vanaf de feesttent richting De Burcht. Daar zal het Kinderkoningspaar opgehaald worden om vervolgens te vertrekken

richting het Koningspaar aan de Lageweg. Daarna gaat de optocht over de Oostersingel via de Markedwarsweg weer naar de feesttent voor een knalfeest met de Moeflons Feestband (www.moeflons.nl).

Maandag 5 september optocht door het dorp. De optocht zal starten vanaf de Lageweg (kant Vriescheloo). De optocht vertrekt vanaf 19:00 uur. Kinderen voegen in vanaf het voetbalveld om 19:30 uur. Hierbij is ook de oldtimerclub onder leiding van Wubbe Jan Kiel aanwezig. Om 20.30 uur is in de feesttent door wethouder Giny Luth en het lichtweekbestuur de officiële opening en de prijsuitreiking van de optocht. Aansluitend is er een optreden van de dansgroep van Ultimate Gym Winschoten. Route van de optocht: Start begin Lageweg, Oostersingel, de kinderen voegen in bij het sportveld, Markedwarsweg, Wedderhöfte, Markedwarsweg, Oostersingel, Lageweg, Hoofdweg, Hoenderkamp, Hoofdweg, Middenweg, Schoolstraat en einde bij de feesttent.



Dinsdag 6 september van 11.00 – 18.00 uur grote warenmarkt in de Schoolstraat, Kerkstraat, Markeweg en gedeelte Oostersingel. Standhouders kunnen zich aanmelden bij huurkraam.nl, tel 06-55918537.

Ook dit jaar is er weer een gratis rommelmarkt voor de kinderen en een vlooienmarkt op de Oostersingel.

Vanaf 13:00 is er een oldtimershow op het terrein van de Burcht. De oldtimers staan mooi uitgestald en er is alle tijd voor een praatje met de eigenaren of met Eltje Blaauw. De toegang is gratis.

Van 13.30-16.00 uur foto expositie in het gemeentehuis.

Van 14.00 – 18.00 uur verkoop van huisvlijtartikelen en boeken door de Protestantse Gemeente Wedde, Schoolstraat 7, in de kerk.

Vanaf 19.30 uur bingo in de feesttent.De presentatie van de bingo wordt verzorgd door de heer Eize Hoomoedt. Er worden 8 rondes gespeeld Daarnaast kan men aanvullend deelnemen aan de superronde voor de hoofdprijs van een LCD TV.

Woensdag 7 september

13:00 – 16:30 uur wandeltocht in het dorp. Geert Kenter, een bekend Weddenaar, leidt u door het dorp en vertelt mooie verhalen. Vertrek vanaf Dorpshuis de Voortgang. De wandeling gaat ook door het gemeentehuis, waar een foto-expositie kan worden bekeken.

15:00- 18:00 uur Kindermiddag Om 15:00 vertrekken we vanaf de feesttent per bus van Pieter Dekker rondvaarten richting de Borgesiusweg 1 te Wedde. Hier opent Familiepark Landgoed Tenaxx haar deuren voor de kinderen uit Wedde en de kinderen die in Wedde naar school gaan. De gehele middag kunnen zij hier gratis genieten van het park en de verschillende attracties. Tevens zit hier eten en drinken bij in.

Om 18:00 vertrekt de bus weer vanaf het park richting de feesttent.

19.30 uur Modeshow: Fashion Event in de feesttent. De nieuwste modecollectie geshowd van Liroya, Twinzz, Modehuis Sterenborg en Frey Oogzorg. De modellen komen grotendeels uit Wedde.

Donderdag 8 september van 13.30 – 17.00 uur seniorenmiddag, met medewerking van Harma Boer en

“Shantykoor Stormwind”. De bewoners van de Blanckenborg en ouderen in Blijham die geen vervoer hebben kunnen zich voor 1 september opgeven bij Erik Middel Telefoon: 06 44025216. Vervoer is aangeboden door Pieter Dekker rondvaarten en is gratis. Opstappen parkeerplaats bij de Spar vertrek 12.30 uur. Opstappen bij de Blanckenborg vertrek 13.00 uur.

18.00 – 22:00 uur kerstwandeltocht met opdrachten door het dorp (vertrek bij de feesttent). Opgeven in teams van maximaal 6 personen via lichtweek@gmail.com Na afloop is de feesttent geopend om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

Van 18.30 tot 21.00 uur foto-expositie in het gemeentehuis

21.30 uur Lichtshow bij het gemeentehuis Tijdens de Lichtweek wordt ook weer het gemeentehuis verlicht. Dit jaar voor de laatste keer! De gemeente wil groots uitpakken en heeft een lichtshow geregeld. Na deze lichtshow gaat het licht voorgoed uit bij het gemeentehuis.

Vrijdag 9 september 13.00 uur fietstocht ± 28 en 40 km. Vertrek bij de feesttent.

16.30 uur vrijdagmiddag borrel: we luiden het weekend in met een dorpsborrel in de feesttent met daarbij een DJ.

20.00 uur klaverjassen in dorpshuis de Voortgang

20.30 uur pubquiz Maximaal 20 Teams van 6 personen gaan met elkaar de strijd aan in

een spannende en interactieve pubquiz. Na afloop gaat het feest gewoon door met een feestelijke

drive in show. Teams kunnen zich aanmelden via mail: lichtweek@gmail.com Deelname en entree is gratis.

Zaterdag 10 september 8:30 – 11.00 uur viswedstrijd voor kinderen tot en met 15 jaar. Hierbij zal er worden gestreden om de zogenoemde ‘Van Hoorn bokaal’. We verzamelen om 8:30 vanaf

Dorpshuis de Voortgang. We lopen gezamenlijk naar de Burcht waar het vissen plaatsvinden tussen 9:00

en 11:00 uur. De beoordeling vindt plaats op basis van lengte van de vangsten. De prijzen voor deze ochtend worden aangeboden door Hengelsportzaak van Hoorn te Vlagtwedde.



13.00 – 16.00 uur straten zeskamp op het sportveld. De zeskamp wordt georganiseerd door de

zeskamporganisatie.

21.30 uur feestavond met Melrose.

Zondag 11 september S.V. de Burchtschutters strijdt voor het Koningschap en dit keer ook voor

het Keizerschap. Tevens zal er gestreden worden door de jeugd voor het Jeugdkoningschap. De schutters zullen al marcherend om 13.00 uur het schietterrein op sportpark Jonne Hindriks betreden, waar na de officiële opening de ingebruikname van de nieuwe schutspaal zal plaats vinden.