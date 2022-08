Wollinghuizerweg mooist versierde straat Week der Besten

VLAGTWEDDE – De Wollinghuizerweg is verkozen tot de mooist versierde straat.

Tijdens de Week der Besten was er ook weer de verkiezing van de mooist versierde straat. Het thema is: Oktoberfest. Veel inwoners hebben weer hun best gedaan hun straat zo feestelijk mogelijk te versieren. Voor de jury was het dan ook een zware taak om de top drie samen te stellen.

Uiteindelijk is de Wollinghuizerweg verkozen tot de mooist versierde straat. Tweede werd de Onstwedderweg en derde Oostersingel/Vledderkamp. De aanmoedigingsprijs is voor Veelerdiep. Hier was een gezellig samenkomen gerealiseerd. De jury miste de complete aankleding in de straat.

Bron: Week der Besten

Foto’s: Lenie Bosch, Bé Eelsing en Sandra Meulman