Jay heeft een grote droom; hij wil TOP rugbyer worden

NIEUWE PEKELA – De elf jarige Jay van Elburg heeft een hele grote droom: hij wil TOP rugbyer worden.

Jay uit Nieuwe Pekela wil graag een hele goede TOP rugbyer worden en spelen in het Nederlands Rugby team. Nadat hij daar veel ervaring heeft opgedaan hoopt hij dat hij bij een buitenlandse Rugby Club gaat rugbyen. Een grote ambitie voor een jongen van elf, maar voor Jay betekent het spelen van rugby alles!

Jay begon met rugby spelen toen hij 4/5 jaar was. Dat was op zaterdag bij de Guppen bij de Rugbyclub in Utrecht. Later ging hij door naar de Turven. Daar trainde hij twee seizoen, twee keer in de week. Hij speelde er ook wedstrijden. Na de Turven ging hij door naar de Benjamins. Jay speelt nu bij de Rugbyclub in Groningen. Hij traint en speelt voor het tweede seizoen wedstrijden bij de Mini’s.

Jay zit vanaf het komend schooljaar in groep 8. Volgend jaar gaat hij naar het voortgezet onderwijs. Dit wil hij graag volgen bij de Rugby Academy Noord Oost (RANO) in Heerenveen. Hij heeft daar alles voor over. Hij is hard aan het sparen om geld bij elkaar te krijgen voor onder anderen de reiskosten en de kleding.

Via het Yvonne van Gennip Talent Fonds is voor Jay een crowdfundingsactie gestart. Het doelbedrag is 6.000 euro. Hiervan is ruim 3.700 euro binnengehaald. Wilt u Jay ook helpen zijn droom te verwezenlijken? Klik dan HIER om naar de crowdfundingsactie te gaan.

In het filmpje hieronder vertelt Jay over zijn dromen en ambities. Ook is hij aanstaande donderdag om 10.15 uur te horen in het programma De Dag Vanmorgen op Radio Westerwolde/ Groningen 1