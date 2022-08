N366 ter hoogte van AZC Ter Apel afgesloten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 16 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST NOG WARM | MORGEN BUIIG

Het wordt ook vandaag nog een warme dag met een maximumtemperatuur rond 29 graden en een zwakke tot matige variabele wind. Daarbij is het vrij zonnig en de buien van gisteravond zijn verdwenen, mogelijk valt er in de loop van vanmiddag of vanavond weer een regen- of onweersbui.

Er is later vandaag ook vrij veel bewolking en die blijft vannacht en morgenoverdag aanwezig. De ochtend is morgen de meeste tijd nog droog maar in de middag en avond komen er perioden met regen. De wind is morgen zwak of matig uit het noordoosten en ondanks dat, en ondanks de bewolking, wordt het nog een graad of 26.

Donderdag zakt het verder naar 22 tot 24 graden en ook dan is er veel bewolking, met vooral ’s middags en ’s avonds kans op regen. Totaal kan er tot vrijdag 20 of 30 mm regen gaan vallen. Op de vrijdag zelf en in het weekend komen daar nog enkele buien bij maar dan is er ook af en toe zon, middagtemperaturen tegen die tijd rond 21 graden.