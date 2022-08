Start aardappelcampagne Royal Avebe

VEENDAM – Vandaag start de aanvoer voor de aardappelcampagne van Royal Avebe op de productielocatie in Gasselternijveen. Hoewel de groeiomstandigheden tot begin juli voorspoedig waren, zorgen de hitte en het gebrek aan neerslag in de afgelopen weken in veel teeltregio’s voor zorgen over de verdere groei van de gewassen.

Droogte

De hoge temperaturen van de afgelopen weken en het gebrek aan neerslag, zorgen voor een negatieve vochtbalans in de bodem. De zorgen hierom nemen toe. Over de verwachtingen van de oogst kan de coöperatie op dit moment nog weinig zeggen. Dit hangt af van de temperaturen en neerslag in de komende 4 à 5 weken. Vooruitkijkend op de weersvoorspellingen, heeft Avebe besloten om de campagne voor de productielocatie in Ter Apelkanaal met een week uit te stellen. Daar worden de eerste aardappelen aangeleverd in de week van 29 augustus.

Perspectief bij de boeren

Inspelen op de weersomstandigheden doet Avebe ook door voor de toekomst aardappelrassen te ontwikkelen die beter tegen droogte en warmere weersomstandigheden kunnen. Daarnaast ligt de focus van Averis, het veredelingsbedrijf van de coöperatie, op het ontwikkelen van rassen die de aardappelteelt helpen te verduurzamen en een betere opbrengst creëren voor haar boerenleden. Dit is een van de manieren waarop Avebe haar leden ondersteunt in een periode waarin er veel veranderingen op de sector afkomt. Door gewassen te ontwikkelen met resistenties zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig in de teelt en wordt de milieubelasting verlaagt.

Duitsland

Naast productielocaties in Nederland, heeft Avebe ook productielocaties in het Duitse Dallmin en Lüchow. De campagne in Dallmin start in dezelfde week als in Gasselternijveen. Vanwege de weersomstandigheden in Duitsland is ook de campagne in Lüchow met een week uitgesteld. De campagne daar start, net als in Ter Apelkanaal, in de week van 29 augustus. De weersomstandigheden in Duitsland zijn nog extremer dan in Nederland.

In de campagne, die tot medio mei 2023 is gepland, worden de zetmeelaardappelen van de circa 2300 Nederlandse en Duitse leden verwerkt tot aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Deze ingrediënten worden door Avebe’s klanten verder verwerkt in voedingsmiddelen, toepassingen in bouwproducten, de papierindustrie en diervoeding.

