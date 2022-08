Auto belandt in de sloot in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vanmorgen is aan het Kruiselwerk een auto in de sloot beland.

Rond tien over zes vanmorgen is aan het Kruiselwerk in Nieuwe Pekela een automobilist met zijn wagen in de sloot beland. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen en raakte, voor zover bekend, niet gewond. De auto is afgesleept.