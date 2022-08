Florian Hamelink te gast bij Julian Buist in het programma The Saturday Night Club

Florian Hamelink was te gast bij Julian Buist in het programma The Saturday Night Club bij RTV Westerwolde. Hij draaide een mix van de beste platen van deze zomer. Luister hieronder naar de mix en kom in zomerse sferen! Met muziek van onder anderen Alvaro Soler, La Fuente, David Guetta en vele anderen.

The Saturday Night Club is op zaterdag van 20.00 tot 22.00 uur te beluisteren bij RTV Westerwolde. Presentatie Julian Buist.