Foto’s van de optocht van authentiek gerij in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vanavond werd in Vlagtwedde een optocht van authentiek gerij georganiseerd.

Het was even spannend of het vanavond wel door kon gaan: de optocht van authentiek gerij tijdens de Week der Besten in Vlagtwedde. Maar de onweersbui was rond zeven uur in noordelijke richting overgetrokken en de paarden konden ingespannen worden.

Veel toeschouwers vergaapten zich aan de mooie koetsen, rijtuigen, de paarden en de vele in het thema van dit jaar: Oktoberfest uitgedoste passagiers.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

