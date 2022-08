Kinderen samen met Flop op verjaardag bij Juf Sas en daarna genieten op de euromiddag van de kermis

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 17 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBESTENDIG | LAGERE TEMPERATUREN

Het wordt een onbestendige dag met veel en al enkele flinke buien. En ook vanmiddag en vanavond zijn er af en toe buien en daarbij kan het soms goed doorregenen met kans op onweer. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en mede daardoor wordt het niet zo héél warm meer, met maxima rond 24 graden. Totaal kan er tot middernacht op veel plaatsen 10 mm of meer aan neerslag vallen.

Vannacht is het overwegend droog en er kan mist of nevel ontstaan. Morgen overdag is er af en toe zon en ’s ochtends kan het eerst dus mistig zijn, in de middag & avond is er kans op een bui en waait er een zwakke tot matige noordenwind. Maximum morgen rond 25 graden.

Na morgen hebben we een periode met heel gemiddeld weer voor de tweede helft van augustus. Er is een algemene westelijke luchtstroming en dat geeft vrij veel opklaringen en soms een bui, maar vooral ook minder vochtig weer en middagtemperaturen tussen de 21 en de 24 graden. Deze periode duurt waarschijnlijk tot het midden van de volgende week.