Ook de senioren en de fietsers genoten op hun middag tijdens de Week der Besten.

Vanmiddag was er voor de senioren een optreden van duo Nul en Nix in Partycentrum Rendering.

Samen liedjes zingen, vooral in het Noord Drents en Gronings (Westerkwrtiers) dialect, die in de vergetelheid dreigen te raken.

De senioren konden worden gehaald en weer thuis worden gebracht voor dit feest. Zij genoten van deze middag.

Tegelijkertijd starten de deelnemers aan hun derde dag van de Fietsdriedaagse.

Deze kon, vanwege de weersverwachting, om twee uur in plaats om drie worden begonnen.

Zij reden de noordelijke route.

Morgen is er nog de mogelijkheid om op de inhaaldag de medaille te verdienen.