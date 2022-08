Opbouw Middeleeuws Winschoten in volle gang

WINSCHOTEN – Op 19, 20 en 21 augustus wordt door Zweep Events in het Stadspark van Winschoten na een afwezigheid van twee jaar weer Middeleeuws Winschoten georganiseerd. Drie dagen lang worden bezoekers getrakteerd op een omgetoverd, sfeervol Stadspark. Vele duizenden bezoekers weten jaarlijks hun weg naar het festival te vinden.

Het park wordt gevuld met een Middeleeuws & fantasy markt en verschillende kampementen. Naast alle aanwezige acteurs nemen ook veel bezoekers de moeite om verkleed richting het festival te gaan. Hierdoor ademt alles de Middeleeuwse sfeer.

Er is echter nog veel meer te beleven tijdens het festival. Zo zijn er talloze muziekoptredens die ook door het gehele park plaatsvinden, op een podium of simpelweg in een veld. Enkele namen van optredende bands en artiesten zijn The Highland Sell-outs, Comes Vagantes, Sassenachs, Pyrates, Celtica Pypes Rock, Sunfire en nog veel meer. Ook muziekliefhebbers kunnen hun hart dus ophalen op het festival. Daarbij is de markt verre van doorsnee te noemen. Ook is er weer een Steampunk Area. Een Spektakel voor het hele gezin!

De opbouw is in volle gang! Vrijdag om 14.00 uur wordt het festival door wethouder Jurrie Nieboer geopend. Klik HIER voor het programma.

Foto’s: Catharina Glazenburg