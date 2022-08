Pillendraaiers of doosjesschuivers: blog van Ellen Kruize

OUDE PEKELA – Apothekersassistente Ellen Kruize heeft het boek: Educated Drugdealer geschreven. Het boek verscheen eind december. Ellen schrijft ook blogs. De komende weken kunt u deze op www.westerwoldeactueel.nl lezen. Alle personen in de verhalen zijn denkbeeldig.

Er is steeds meer agressie in de zorg. In het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk en bij de apotheek. Het leeft in Nederland. We moeten veel meer vertellen en laten zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ik geef jullie graag een kijkje achter de balie. Werken als apothekersassistent, een prachtig vak. Met mooie en minder mooie kanten, zoals in elk vak.

Wat een heksenketel kan de apotheek zijn en wat is apothekersassistent een dynamisch vak. Eerder werden we pillendraaiers genoemd en tegenwoordig doosjesschuivers. We zijn echter veel meer dan dat. Of je nu in de apotheek werkt als bezorger, apothekersassistent of apotheker, wij staan klaar om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we in goede en in kwade tijden.

Wij werken in de zorg en we helpen patiënten om hun medicijnen goed te gebruiken. Dat doen we door voorlichting te geven, door met patiënten, naasten en andere zorgverleners in gesprek te blijven. Wij worden apothekersassistent omdat zorgen in ons bloed zit. Ik wil iedereen met trots een kijkje in ons bijzondere vak geven.

Vandaag deel 5: Pillendraaiers of doosjesschuivers

Ons vak is in de laatste twintig jaar totaal veranderd. Waar we eerder alle dagen ‘pillen draaiden’ (bereiden), zijn we nu aan het ‘doosjes schuiven’ (farmaceutische patiëntenzorg leveren). Communicatie is een belangrijke hoeksteen geworden in het werk van een apothekersassistent. Met als gevolg dat er meer gesprekken over het goed gebruik van medicijnen zijn gekomen.

We werken met geneesmiddelen die in de verkeerde dosering gevaarlijk zijn!

Zo is er niet voor niets een Engels gezegde:

‘BE NICE TO THE PHARMACIST, BECAUSE THEY CAN KILL YOU WITH ONE MISTAKE’

Of in goed Nederlands: ‘Wees aardig tegen de apotheker, want met één fout kunnen ze je vermoorden.’

Wij leven mee vanaf de verstrekking van de vitamine K en D druppels voor pasgeboren baby’s, tot de pijnstilling met morfine aan het einde van een mensenleven. In tegenstelling tot een verpleegkundige, arts of mantelzorger staan we niet aan het (sterf)bed. Wat wij doen, is zorgen voor de juiste middelen als verband en medicijnen, in de juiste hoeveelheden.

We zorgen op een andere manier. We zijn nooit uitgeleerd. Elke dag is er wel een wijziging in de geneesmiddelenzorg: iets is niet leverbaar, een stof heeft een ongewenste uitwerking in combinatie met een ander medicijn en alle andere belangrijke informatie die op onze patiënten van toepassing is. Het is een uitdaging om bij te blijven en dat doen we met liefde voor het vak.

Wij zien patiënten nadat andere zorgverleners hun taak hebben uitgevoerd of we zien patiënten die hun ‘zorgvraag’ meteen bij ons op de balie leggen. Op dat moment moeten wij kijken of het af te leveren product een goede match is met de bij ons bekende informatie over de patiënt. We beoordelen of de zorgvrager wel bij ons geholpen kan worden of naar een arts (terug) moet gaan. We geven adviezen over zelfzorg of leefstijl. Bij alles wat we verstrekken, ligt de medicatiebewaking in onze handen. Dat klinkt simpel. Maar het is een grote verantwoordelijkheid waar veel bij komt kijken. Wij monitoren na aflevering en patiënten zien ons als geneesmiddelexperts waardoor we allerlei vragen krijgen.

We hebben steeds meer een logistieke taak gekregen, waarbij we ‘ervan langs’ krijgen. Wij voelen ons ‘aangevallen’ tijdens onze uitleg en informatievertrekking. Het beïnvloedt onze relatie met de patiënt soms negatief. In het vak krijgen we steeds meer te maken met agressie. Daar kunnen we samen wat aan doen. Daar moet een einde aan komen! In de apotheek hebben we te dealen met de regels van de overheid en de zorgverzekeringen. Wij hebben daar geen invloed op. We zijn degene die de mensen op de regels wijzen. Op één of andere manier hebben we een hele lading taken in ons pakket gekregen die niet in ons beroep thuishoorden. Het is inmiddels onderdeel geworden van ons beroep. Tot onze grote ergernis.

Voor de één zijn we een reddende engel en voor de ander dat stomme wijf van de apotheek. Ja wijf, want helaas zijn er in dit vak – tot mijn grote teleurstelling – nog weinig mannen. Wat heb ik graag mannen aan de balie staan. Een team met een mix van mannen en vrouwen vind ik veel mooier.

In dit boek lees je over de opleiding, mijn eerste uren in de apotheek en mijn werk als apothekersassistente.

Ik ben benieuwd wat deze blog of het boek Educated Drugdealer jou voor inzicht geeft. Laat je het aan me weten via de e-mail? www.ellensocial.nl

Mijn boek is een echte ‘must read’ voor studenten die net starten met de opleiding en een eyeopener voor patiënten en zorgverleners. In dit boek zullen medewerkers van de apotheek veel herkenbare verhalen en anekdotes tegenkomen.

Ik hoop dat mijn verhalen een steentje bijdragen aan een positiever imago van de apothekersassistent en begrip van het publiek voor de soms lastige taken die we hebben.

