Reactie PVV Westerwolde aangaande situatie gisterenavond bij het AZC in Ter-Apel

TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Westerwolde over de situatie die gisteravond ontstond bij het AZC in Ter Apel.



Gisterenavond zijn de inwoners van Ter Apel voor de zoveelste keer getuige geweest van de politieke onwil van de overheid en van de lokale bestuurders , uitgezonderd PVV Westerwolde, aangaande het asielbeleid. Daar waar met groot machtsvertoon politie en Boa’s en de ME op afroep, gisteravond door de straten van Ter Apel reed en wegen waren afgesloten alsof het een oorlogsgebied betrof en de lokale politiek, uitgezonderd PVV Westerwolde, alleen maar aan symptoombestrijding doet, het bekende pappen en nathouden en dweilen met de kraan open, wil PVV Westerwolde nogmaals benadrukken dat men dit probleem alleen, maar dan ook echt alleen maar op kan lossen door aan de voorkant de grenzen te sluiten en vluchtelingen op te vangen in de eigen regio. En niet als lokale politiek steeds maar in te willen zetten om andere gemeenten te dwingen hun “verantwoordelijkheid ” te nemen, deze problematiek wat een azc met zich meebrengt, toe te laten binnen hun gemeentegrenzen. De inwoners worden opgezadeld met eenzelfde problematiek als in Ter Apel wat een gigantische negatieve impact heeft op de leefbaarheid van dit gebied.

Notabene dezelfde politieke partijen die nu zo hard roepen, stonden toen te juichen en te trappelen om in 2010 het 30 jarig contract, waar toentertijd een bedrag mee gemoeid was van 83 miljoen, te ondertekenen. Helaas heeft men toen voor het verdienmodel gekozen en zat men in een spagaathouding wat betreft de broodnodige werkgelegenheid.

PVV Westerwolde is dan ook van mening dat men als politiek van Westerwolde nu echt zijn verantwoordelijkheid moet nemen en een duidelijk signaal naar Den Haag moet geven dat de grenzen moeten sluiten want VOL=VOL en niet deze problemen door moet schuiven naar andere gemeenten door verplicht azc locaties te openen. Hiermee creëer je alleen maar een nog grotere instroom van vluchtelingen die vervolgens eerst via Ter Apel weer voor de nodige problemen gaan zorgen. PVV Westerwolde is dan ook van mening dat het de hoogste tijd wordt om als gemeente Westerwolde zelf de regie te nemen en zelf te bepalen wat er aangaande dit falende asielbeleid, gebeurt met de leefbaarheid van het dorp Ter Apel en zich niet als speelbal moet laat gebruiken van dit schandalige opengrenzenbeleid van deze overheid.

Robert Rep. Fractievoorzitter PVV Westerwolde.