Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje bij Tunxdorf

TUNXDORF – Vanmorgen organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Tunxdorf. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Vanmorgen (17082022) wandeling een dagje over de grens Tunxdorfer Waldsee en Dreiberg.

De wandelgroep van Wandelen werkt ging deze keer de Grens over bij Belllingwolde ,naar,Rhede, Aschendorf, Nenndorf. Het dorpje Nenndorf ligt dicht bij de Tunxddorfer Waldsee(meer).

Startpunt Restaurant Hebbelman und Krull. Men kon kiezen uit afstanden 8/11 en 13 km.

We kwamen door 2 mooie wandel-natuurgebieden Tunxdorfer Waldsee(meer) en Dreiberg. De bedoeling was in eerst instantie dat de 13km groep richting Meyer werf ging. Dit hebben we gecanceld. Reden, op dit moment ligt er geen cruiseschip in de buitenhaven. De omgeving waar we wandelen kon je hemelsbreed op 2 km de gebouwen van de Meyer Werft zien.

Informatie omgeving:

De hymne van Tunxdorf en Nenndorf wordt “Aulkenpott” genoemd en herinnert aan de “Aulken”, een soort dwergen, die volgens de wijzen vroeger in Tunxdorf leefden.

De Tunxdorfer Waldsee: is ontstaan in de jaren 60 door hier zand afgegraven om te gebruiken ter bescherming tegen de Ems werd er een moderne dijk aangelegd.

De Herz Maria-Kapelle: gebouwd in 1949 tussen Nenndorf en Tunxdorf.

De kerk van binnen, ‘het altaar, en een altaarschel – betekenis : in tegenstelling tot een altaarbel die slechts één bel omvat, heeft de altaarschel meer belletjes. Wordt door de misdienaar gescheld om de aandacht van de gelovigen te vestigen op de belangrijkste momenten in de eredienst. Zoals de lofprijzing te onderstrepen bij het driemaal heilig en de opheffingen bij de consecratie aan het eind.

De Dreiberg: (ook wel Draiberg) is een natuurgebied tegen het Nedersaskische stadje Papenburg in het Emsland. Al wandelend door dit mooi gebied kom je op een gebergte een groot kruis tegen: Jezus aan het kruis genageld.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER voor alle foto’s.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Els van Hoof, Eltjo Glazenburg, en Ooldrik Modderman.

