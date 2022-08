Wie zijn deze verdachten van mishandelingen in een horecagelegenheid in Groningen?

GRONINGEN – Zonder een duidelijke aanleiding werd op 28 maart van dit jaar in een horecapand in Groningen iemand op z’n kaak geslagen. Een tweede verdachte deelde daarna flinke klappen uit in het opstootje dat ontstond. De politie zoekt twee mannen die verantwoordelijk zijn voor de mishandeling van twee slachtoffers.

Het is die maandag gezellig druk in de horecagelegenheid aan de Grote Markt in Groningen. Even na middernacht gaat het mis. Een 22-jarige man uit Groningen botst tegen een andere bezoeker. Er ontstaat een korte woordenwisseling en vanuit het niets slaat de verdachte de Groninger vol op z’n kaak. Het slachtoffer komt ten val. Later blijkt dat hij een gebroken kaak heeft overgehouden aan de klap.

De verdachte van deze mishandeling (verdachte 1) heeft het volgende signalement:

Witte man met slank postuur

Donker haar dat is opgeschoren aan de zijkant, langer bovenop en naar rechts gekamd

Donker overhemd met daaronder een wit shirt

Lange broek

Donkere riem

Lichte schoenen met donkere achterkant

Lange ketting met grote hanger

Na deze mishandeling ontstaat er een opstootje. Een vriend van het slachtoffer wil verhaal halen bij de verdachte. Een tweede verdachte mengt zich dan in het conflict. Hij gaat de vriend van het slachtoffer te lijf. Er worden flinke klappen uitgedeeld. Het tweede slachtoffer loopt blauwe plekken, een gat in z’n hoofd en een tand door z’n lip op.

De verdachte van deze mishandeling (verdachte 2) heeft het volgende signalement:

Man met stevig postuur

Donker haar

Sikje

Lichtgekleurd T-shirt

Donkere broek

Lichte schoenen



Van de mishandeling zijn bewegende beelden die we in de onderstaande video delen. De eerste verdachte staat daarnaast duidelijk op beeld als hij een drankje aan de bar bestelt. De tweede verdachte staat minder goed op beeld maar wellicht doet de combinatie van beide mannen een belletje rinkelen bij iemand.

Herkent u één of beide mannen? Of was u aanwezig bij het incident en weet u meer? Misschien heeft u wel eens personen horen praten over dit incident? Neem dan contact met ons op. U kunt het tipformulier onderaan deze pagina invullen of de opsporingstiplijn bellen: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-6070.