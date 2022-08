Fiets Toer Club Toer’80 uit Bellingwolde organiseert Start2Bike voor ATB / Mountainbike – liefhebbers

BELLINGWOLDE- In navolging van de succesvolle voorjaarseditie van de Start2Bike opstartcursus voor recreatieve wielrenners, organiseert de Fiets Toer Club Toer’80 uit Bellingwolde nu een Start2Bike voor ATB / Mountainbike – liefhebbers.

Volgens voorzitter Lars Kiewiet ‘is fietsen door de natuur is fantastisch! Met zielsverwanten of alleen. Het motto daarbij is: veilig en met respect voor anderen! De drempel om te gaan is laag als je met een groep op pad gaat. Dat zou je eens moeten ervaren.’ Met Toer’80 kan dat vanaf 17 september. De deelnemers ontdekken wat rijden op een ATB/Mountainbike met je doet. Misschien word je wel zo enthousiast dat je een sportleven lang in de natuur of op de weg blijft fietsen.

De mountainbikers leren in vier trainingsdagen van deskundige trainers de fijne kneepjes van het recreatieve fietsen op een mountainbike. Gezellig, lol maken met elkaar en ondertussen ontdekken hoe jij slim fietst in de natuur en veilig aan het verkeer deelneemt.

WAT GA JE LEREN?

Hoe manoeuvreer je met een mountainbike? Hoe rijd je in een bocht? Wat is de beste balans / houding op de fiets? Hoe schakel en rem je optimaal zonder verlies van energie. Door snel terug te schakelen en te anticiperen op wat er komen gaat. Hoe seinen we elkaar voor obstakels? Dit en veel meer komt aan bod tijdens vier trainingen op zaterdagochtend die ongeveer 3 uur duren.

We sluiten af het start2Bike programma af met een tocht van zo’n 35-40 kilometer, afhankelijk van het niveau van de deelnemers. Uiteraard met koffie en appelgebak.

Meld je direct aan op de landelijke Start2Bike pagina van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) of via de website van toer’80 (www.toer80.nl).

Wat krijg je?

4 trainingen

Les van deskundige en ervaren trainers

Train in een groep met gelijkgestemden

Je word zelfverzekerder op je fiets

Een editie van Fietssport magazine vol met leuke verhalen over wielrennen en mountainbiken.

Je fiets is verzekerd tot €750,- (tijdens de S2B training) met de unieke NTFU verzekering

DATA

zaterdag 17 september 2022

zaterdag 1 oktober 2022

zaterdag 15 oktober 2022

zaterdag 22 oktober 2022

Start2bike is een initiatief van de NTFU en Toer’80. Leer in 4 weken de basisvaardigheden van het sportief fietsen.

Ingezonden