DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lähden

Bij een ongeval op de Westermoor in Lähden zijn gisteren twee personen gewond geraakt. Bij het afslaan naar een inrit bij een woning zag een 54 jarige bestuurster van een Skoda om 13.00 uur een 81 jarige fietser over het hoofd. De fietser raakte bij de aanrijding zwaargewond. De automobiliste liep lichtere verwondingen op.

Rhede

In de nacht van dinsdag op woensdag is aan de Sudende in Rhede ingebroken bij een in aanbouw zijnde woning. Er werd diverse soorten gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Haren

Bij een ongeval op de kruising Wesuweer Straße/B 408 in Haren zijn dinsdag om 17.05 uur twee personen gewond geraakt. Bij de verkeerslichten reed een blauwe Kia in de richting Haren. Tegelijkertijd draaide een Ford Ka linksaf, richting Emmeln. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten beide bestuurders lichtgewond. De politie zoekt getuigen van het ongeval.