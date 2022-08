Oldtimer en special cars meeting in Vlagtwedde groot succes

VLAGTWEDDE – Ook dit jaar was er tijdens de Week der Besten weer een oldtimer en special cars meeting in Vlagtwedde. Dit alles vond op de Wilhelminastraat, vanaf het kruispunt bij Arjan Borgers tot de Slotlaan, plaats. De weg was daar voor het verkeer afgesloten.

Het evenement was vrij toegankelijk voor deelnemers en toeschouwers. Deze 4e editie werd in samenwerking met stichting Bovem uit Bourtange, Retrocars uit Vlagtwedde en Tunningfied georganiseerd.

Er waren zo’n 100 voertuigen te bewonderen, waaronder de Capri die bekend is uit de serie “die Ludolfs”. Ook was er de pick up die is gebruikt in de televisieserie “Hollands Hoop”. Daarnaast waren er getunede auto’s en andere getunede moderne voertuigen, werd er een film van Vlagtwedde uit 1963 vertoond en kon men met een tractor meedoen aan een ringsteekwedstrijd.

Foto’s: Jan Glazenburg. Klik HIER voor alle foto’s