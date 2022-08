Pieter Smitbrug verlicht tijdens apotheose Waterbei

WINSCHOTEN, BLAUWESTAD – De Pieter Smitbrug wordt tijdens de ‘finale’ van straattheaterfestival Waterbei feeëriek verlicht. Fietsers en voetgangers worden zaterdagavond 27 augustus op geïllumineerde wijze naar de Wilgenborg in Blauwestad geleid om de knetterende slotact van het spetterende tweedaagse evenement mee te maken. Rond het terrein van de Wilgenborg zal het internationale theatergezelschap Tol uit Antwerpen de imponerende voorstelling Pedaleando Hacia el Cielo vertonen. Na afloop van dat spektakel (aanvang 21.30 uur) geeft het gerenommeerde bedrijf Dream Fireworks een grootse vuurwerkshow. Die show begint om 22.15 uur.



Theater Tol, opgericht in 1998, gebruikt voor z’n theatervoorstelling beelden, spel en muziek. Bij het invallen van de duisternis zal Theater Tol het liefdesverhaal vertolken, veelal hoog boven de hoofden van de toeschouwers. Pedaleando Hacia el Cielo betekent ‘fietsen in de hemel’, liefdesverklaringen worden in de luchtvoorstelling herschreven door muzikanten, dansers, acteurs en actrices. Het gezelschap uit Antwerpen trad op in tal van landen, zowel in Europa, Azië, Australië en Zuid-Amerika. Het is de eerste keer dat Tol onze provincie aandoet. De ‘ongewone’ locatie in Blauwestad betekent voor de vaste kern van Tol een nieuwe uitdaging. De voorstelling, een mix van filmische beelden, zang, dans en live muziek, eindigt vol poëtische droombeelden. Stichting Het Evenement Winschoten, de organisator van Waterbei 2022, verwacht veel van het internationale gezelschap. Engelen die balanceren tussen hemel en aarde, wat is spannender dan deze feestelijke afsluiting van Waterbei. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen de bezoekers aan Waterbei zich bovendien op diverse locaties in het centrum van Winschoten kostelijk vermaken met talloze theateracts.

Ter afsluiting van het straattheaterfestival is er dus een grootse vuurwerkshow, een gedenkwaardige en zelfs magisch evenement. Dreamwork Fireworks is onder meer bekend van de jaarlijks bejubelde en vermaarde vuurwerkshow tijdens oudejaarsavond op de Rotterdamse Erasmusbrug. Fantasie tot leven wekken, dat is de slogan van Dreamwork. Aan de boorden van het Oldambtmeer levert Dreamwork dan ook een ware apotheose van Waterbei. Het tweedaagse evenement (vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus) kon zich geen opwindender slotakkoord bedenken.

Ingezonden