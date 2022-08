Start van een nieuw cultureel seizoen in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen

VEELERVEEN – Zondagmiddag 18 september is de start van een nieuw seizoen met een keur aan culturele activiteiten in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen. De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen is er in geslaagd het komend najaar een vijftal evenementen te organiseren waarin de streektaal, het platduuts, blues en meer en een mix van bluegrass, country en Amerikaanse folkmuziek aan bod komen. Een breed aanbod van stijlen, waarmee we dan ook een breed publiek hopen te bereiken.

We trappen af met een streektoalconcert in de Grunneger toal en het plat Duuts door het duo Bert Hadders en Otto Groote, samen met multi-instrumentalist Joshua ten Doornkaat.

“BRÜCKENBAUER”

De door Henk Scholte van Radio Noord aan elkaar voorgestelde streektaal-zangers Otto Groote en Bert Hadders hebben beide hun wortels in Drenthe. Nadat Otto’s opa in de jaren twintig naar Duitsland vertrok om turf te steken is de familie Groote, Duits. Bert’s familie vertrok naar de Veenkolonies.

Over dit gegeven maakte het duo eerder de voorstelling De Grup (Iemandsland 2018) en sindsdien speelt het duo regelmatig samen aan beide zijden van de grens.



Otto maakt muziek in de traditie van de Duitse ‘Liedermacher’: Mooie liedjes in de folk-sfeer met romantische en hier en daar maatschappijkritische teksten. Bert is bekend van zijn licht-ironische pop- en countryliedjes maar schuwt ook een romantische ballade niet. Otto en Bert worden gedurende het optreden begeleid door het grote talent Joshua ten Doornkaat, de 19-jarige multi-instrumentalist uit Veendam. Aanvang van het concert is 15:00 uur.

Locatie: MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen.

Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.

Het programma t/m december ziet er verder als volgt uit:

Zaterdag 22 oktober, aanvang 20:00 uur: Alex Vissering met z’n nieuwe theatershow “VOGELVRIJ”.

met z’n nieuwe theatershow “VOGELVRIJ”. Zaterdag 29 oktober, aanvang 20:30 uur een fantastische avond blues@more than blues m.m.v. The Sidekicks

Zaterdag 12 november, aanvang 19:30 uur; Het Nije Westerwolde Streektoalfestival m.m.v. o.a. Josien Bakker, Krzystof Groen en Berny Jansema .

. Zaterdag 26 november, aanvang 20:30 uur; een energieke mix van Bluegrass, Country en Amerikaanse folkmuziek m.m.v. KENTUCKY SNAKE OIL. Repertoire: Johnny Cash, Bruce Springsteen, Hank Williams, Mumford & Sons, Old Crow Medicine Show en Willie Nelson.

Ingezonden