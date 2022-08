Middeleeuws- en fantasy festival; drie dagen feest in het Stadspark van Winschoten

WINSCHOTEN – Dit weekend wordt door Zweep Events in het Stadspark van Winschoten, na een afwezigheid van twee jaar, weer Middeleeuws Winschoten georganiseerd. Drie dagen lang worden bezoekers getrakteerd op een omgetoverd, sfeervol Stadspark. Het festival werd vanmiddag door wethouder Jurrie Nieboer geopend.

Het park is gevuld met een Middeleeuws & fantasy markt en verschillende kampementen. Naast alle aanwezige acteurs komen ook veel bezoekers verkleed naar het festival.

Op verschillende podia zijn muziekoptredens van onder anderen The Highland Sell-outs, Comes Vagantes, Sassenachs, Pyrates, Celtica Pypes Rock, Sunfire en nog veel meer. Ook is er weer een Steampunk Area, met spectaculaire voertuigen en gebruiksvoorwerpen. Ook de markt is groter dan ooit en de inwendige mens kan worden verwend met diverse etens-en drinkwaren, waaronder vers gebakken chips, knoflookbrood en vers gerookte zalm. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Ze kunnen er bijvoorbeeld boogschieten, pannenkoeken bakken of een ritje in een bijzondere draaimolen maken.

Zowel op zaterdag als op zondag vinden er om 16.00 uur veldslagen plaats en is er een vurige kindervoorstelling van kapitein Ninja.

Voor het volledige programma

Foto's: Mazzelmoaze en Jan en Catharina Glazenburg.