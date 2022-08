VLAGTWEDDE – Rennerskwartieren lopen vol bij Historische TT in Vlagtwedde



De rennerskwartieren lopen gestaag vol bij Historische TT in Vlagtwedde.

Helaas was de organisatie door ruimtegebrek, vanwege nieuwbouw op het terrein aan de Feenselweg, genoodzaakt op zoek te gaan naar een vervangende rennerskwartier.

Dat is gevonden op de ijsbaan aan de Barlagerweg waar de rijders van de Historische Motorsport Vereniging (HMV) bivakkeren.

Op het terrein aan de Feenselweg was nog de mogelijkheid om de rijders van Midlife Crisis Racing Team (MCRT) te herbergen.

Morgenvroeg om tien uur zal worden gestart met de training, om één uur zal Giny Luth, wethouder van de gemeente Westerwolde, deze race dag openen.