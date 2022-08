ZEPTA organiseert voor de 52ste keer het Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi

TER APEL – De zwem en waterpolovereniging uit Ter Apel organiseert op 27 & 28 augustus 2022 het 52e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi.

In het weekend van 27 en 28 augustus vindt de 52e editie van het jaarlijkse Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi weer plaats in en rondom het zwembad en zwemplas Moekesgat in Ter Apel. De zwemvereniging Zepta kijkt er weer naar uit om de grootste tweedaagse Waterpolotoernooi ter wereld te organiseren. Er worden weer 130 teams uit zes verschillende landen verwacht; naast teams uit de Nederlandse competitie worden er 35 teams verwacht uit Duitsland, België, Engeland, Schotland en IJsland.

‘Ármanns Water Polo Club’

Nieuw dit jaar is de IJslandse ploeg uit Reykjavik, zij komen met twee teams naar Nederland. In 2018 heeft Zepta kennis gemaakt met de IJslandse vereniging nadat Zepta deelnam aan hun Internationale Waterpolotoernooi in Reykjavik. Zepta keerde als toernooiwinnaar terug naar Ter Apel.

In de hoofdpoule heren en dames zijn dit jaar maar liefst 12 Eredivisie teams aanwezig waarvan twee uit België. De helft van de Eredivisie is aanwezig in Ter Apel om deze uitdaging aan te gaan. De wedstrijden van de Eredivisie zijn te volgen in het zwembad.

Vanaf donderdag 25 augustus zijn de teams welkom en worden de deelnemers weer getrakteerd op een weekend vol waterpolowedstrijden, sportieve activiteiten en een leuk gevarieerd feestprogramma. De ZEPTA Beach Games worden weer georganiseerd met op de donderdagmiddag een leuk Beach Volleybaltoernooi en de vrijdagmiddag een Beach Waterpolotoernooi. Op de donderdagavond wordt weer de Pub Quiz georganiseerd door Waterpolo.nl, met als afsluiting een lokale zanger.

Op vrijdag 26 augustus komen de meeste teams richting Ter Apel om een plekje te bemachtigen op de zonneweide van het zwembad “Moekesgat”. Andere kiezen voor wat meer luxe en hebben een plaats gereserveerd op de naast gelegen camping “Moekesgat”.

De vrijdagavond is er een gezellig ontvangstfeestje in de feesttent waar DJ Kevin Platen (Ter Apel) ons een gezellige avond bezorgd.

Op zaterdag 27 augustus worden vanaf 08.00 uur de eerste wedstrijden gespeeld, de hele dag worden er tot 19.00 uur wedstrijden gespeeld, dit verdeeld over 10 wedstrijdvelden. Op de zaterdag wordt er ook een competitie georganiseerd voor lokale verenigingen/bedrijven. De zaterdagavond wordt afgesloten in de feesttent met de liveband ‘Super Sundays’.

Zondag 28 augustus beginnen de wedstrijden weer om 08.00 uur en rond 14.00 uur zijn de winnaars bekend van het 52e toernooi.

Natuurlijk is iedereen uit de omgeving Ter Apel / gemeente Westerwolde van harte welkom om op de zaterdag- en zondag te komen kijken naar de wedstrijden (gratis entree). Voor de feesttent op vrijdag- en zaterdagavond wordt entree gevraagd, toegangskaarten zijn (beperkt) online verkrijgbaar. De weersvoorspellingen zien er zeer goed uit, het belooft weer een zonnig weekend te worden. Een leuke aanrader voor een sportief dagje uit.

Ingezonden door Toernooiorganisatie ZEPTA

Foto’s: André Dümmer, Gerald Vos en Zepta