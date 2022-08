Fotoverslag Etstoel Anloo

ANLOO – Vandaag keerde het Drentse dorp Anloo weer vier eeuwen terug in de tijd.

Anloo keerde vandaag terug naar de 17de eeuw. Duizenden bezoekers verbaasden zich over de prachtige wijze waarop de inwoners van Anloo hun dorp vier eeuwen terug in de tijd brachten. Zij verruilden hun moderne kleren voor de sobere kleding van vroeger. De middeleeuwse kerk, de lommerrijke Kerkbrink en de landelijke dorpssfeer lieten de bezoekers het Drentse verleden beleven.

Centraal stond de rechtszitting in de middeleeuwse kerk van Anloo. Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar. Twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar op de feestdag van Sint Magnus, de derde zaterdag van augustus, zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware gebeurtenissen. De personen die terecht stonden, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd!

Dit jaar was de titel van de voorstelling “Ruzie over de kerk van Smilde”.

De Etstoel behandelde in de lotting twee zaken die allebei over smaad en belediging gingen.

De eerste zaak was die van Abraham Martinus Sorg, architect van een aantal Asser paleizen en van de achtkantige kerk op Smilde. Hij voelde zich zeer beledigd door zijn aannemer Coenraad Grashuis. Grashuis had namelijk rondgebazuind dat architect Sorg bouwmateriaal van de kerk verduisterd had. En dat hij zijn werklui slecht betaalde. Abraham Martinus Sorg eiste herroeping van deze grove beledigingen.

Ook een koopvrouw eiste genoegdoening deze zaterdag. Ook zij was beledigd en volkomen ten onrechte natuurlijk. De schoolmeester van de school in De Stapel vond dat zij hem te weinig waar zou hebben gegeven voor zijn geld. Volkomen bij elkaar gelogen!

Rondom de kerk was een authentieke Drentse jaarmarkt met handelaren, muzikanten, goochelaars en andere artiesten die wat stuivers wilden verdienen met hun optreden. Het publiek kon zich ook vermaken met ouderwetse spelen: boogschieten, blokpikken en paardrijden en een rit door de Anloër dreven. Maar het meest bijzondere was toch dat de bezoeker midden in de 17e eeuw liep. Toneel, muziek en handel was overal; het heden en verleden liepen door elkaar.

Het goede doel

De opbrengsten van de Etstoel gaan naar de Stichting Vrienden van de Magnuskerk. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de instandhouding van de Magnuskerk, een van de oudste gebouwen in Drenthe. De laatste jaren zijn daarvan bekostigd de restauratie van de grafkelder in de kerk, de plaatsing van een antiek torenuurwerk (het origineel is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan https://www.magnuskerk.nl/in-de-kerk/toren/uurwerk) en de herplaatsing van de grafsteen van Coenraad Ellents, overleden in 1691

Bron: Etstoel Anloo

Foto’s: Jans Velthuis

