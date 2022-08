“Gezellig druk” op Open Dag Bikers for Animals

BORGSWEER – Vandaag hield Bikers for Animals Open Dag. Het was er “gezellig druk”.

Bikers for Animals is een organisatie die zich bezig houdt met het bestrijden van dierenleed, zoals redden, opvangen, resocialiseren en herplaatsen van honden uit grote fokkerijen. Hun werk heeft er voor gezorgd dat veel honden een nieuw leven zijn begonnen. Ook andere dieren, zoals konijnen, kippen en vogels worden er opgevangen. In onze provincie heeft de stichting een vestiging in Borgsweer. Hun motto is: No animals should live in pain.

De vele bezoekers konden de nieuwe onderkomens die voor de dieren gerealiseerd zijn bekijken. Ook werden er lootjes verkocht, kinderen mochten grabbelen, een imker verkocht verschillende soorten honing en er was iemand van de vleermuizenopvang.

De giften en opbrengsten van o.a. de verkoop van lootjes komen volledig ten goede aan de dieren.

Foto’s: Fred Stötefalk