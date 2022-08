Historische TT na ernstig ongeval vroegtijdig beëindigd (update met persbericht Historische TT)

VLAGTWEDDE – De Historische TT in Vlagtwedde is vanmiddag na een ernstig ongeval vroegtijdig beëindigd.

Vandaag stond tijdens deze week der Besten de Historische TT op het programma. Om 10.00 uur startte de training. De races werden om 13.00 uur door wethouder Giny Luth geopend. Nadat Miss Week der Besten: Sylvana Doornbos een rondje in een zijspan had gemaakt gingen de eersten van de 140 coureurs van start. Zij reden op oudere motoren over een parcours van 1.200 meter door het dorp.

Helaas moesten de races vroegtijdig worden beëindigd. In de Kerkstraat vond om kwart voor drie een ernstig ongeval plaats, waarbij een van de coureurs en een toeschouwer waren betrokken. De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Beide slachtoffers zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De races werden stilgelegd.

Van de races zijn voor Westerwolde Actueel foto’s en films gemaakt. Uit respect voor de slachtoffers worden deze (voorlopig) niet geplaatst.

Update met persbericht Historische TT

Persbericht

Zaterdag 20 augustus 2022 Historische TT Vlagtwedde ging vandaag voor de 26ekeer van start. Het beloofde een mooie dag te worden. Er waren zo’n 130 rijders aanwezig en vele toeschouwers. Helaas moesten de races vroegtijdig worden beëindigd. In de Kerkstraat vond om rond 14.40 uur een ernstig ongeval plaats, waarbij een coureur en een toeschouwer waren betrokken. Coureur Jacky Middelburg Jr. kwam ten val en schoof tientallen meters over het asfalt, schoof door een dranghek en kwam toen tot stilstand. Daarbij werd een toeschouwer geschept die achter het dranghek stond op dat moment. De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Beide slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen van de toeschouwer (man) kunnen wij uit privacyoverwegingen (nog) geen uitspraak doen. Jacky Middelburg Jr. heeft diversen botbreuken waaronder zijn bekken en onderbeen. Beide slachtoffers worden op dit moment geopereerd aan hun verwondingen. Uit politie onderzoek is gebleken dat de motor technisch in goede staat was en er geen bijzonderheden op het wegdek aanwezig waren. Na het bekijken van de beelden is het vermoeden zeer sterk dat Jacky Middelburg Jr. is bevangen door de warmte en hij een hitteflauwte heeft gehad. De races werden stilgelegd. Wij wensen beide slachtoffers, families, zijn teamgenoten en alle betrokkenen heel veel sterkte toe. Tevens danken wij de hulpverleners, de baco’s en omstanders die te hulp zijn geschoten. Heeft u het ongeval gezien en wenst u slachtofferhulp dan kunt u zich wenden tot de organisatie van de Historische TT Vlagtwedde.

Het bestuur

De foto’s van de opening zijn gemaakt door Gerda Boeijing