DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Vannacht heeft de politie om tien over twaalf in Bunde een auto, met daarin twee Nederlandse mannen, aangehouden. De 32 jarige bestuurder bleek onder invloed van verdovende middelen te verkeren. Zijn 31 jarige passagier was in het bezit van een kleine hoeveelheid wiet. Van de bestuurder werd bloedonderzoek gedaan. Hij kreeg een rijverbod opgelegd. De mannen wilden zich laten ophalen door de 30 jarige vrouw/vriendin van de bestuurder. Zij was echter in Leer door de politie aan de kant gezet omdat zij onder invloed van alcohol verkeerde. Een blaastest wees 1.66 promille aan. Zij werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau en haar rijbewijs is in beslag genomen.

Haren

Bij een ongeval op de Haar in Haren is gistermiddag een 30 jarige motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer belandde om 14.50 uur in een bocht in de berm, botste tegen een vangrail en kwam vervolgens op een akker tot stilstand. Hij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Sögel

Donderdagavond is om 21.20 uur op het terrein van een bedrijf aan de Industriestraße in Sögel een container voor restafval in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Sögel geblust. Er raakte niemand gewond. De schade bedraagt 500 euro.

Papenburg

Tussen 1 en 14 augustus is op een bouwplaats aan de Schulze-Delitzsch-Straße in Papenburg bij een bouwcontainer ingebroken. Er is een trilstamper (wacker) gestolen. De schade bedraagt 2.000 euro.