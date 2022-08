MC Mios´93 Blijham organiseert motortoertocht

BLIJHAM – Op zondag 28 augustus organiseert MC Mios´93 haar Zomertoertocht. Deze toertocht leidt de deelnemers over een afstand van plm. 230 km. door Duitsland.



De inschrijving voor deze tocht is van 9.00 uur tot 10.00 uur bij cafetaria Anytyme, Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham. De route is beschikbaar als GPX bestand die na aanmelding en betaling via de mail wordt toegestuurd. De route kan dus niet bij de start geladen worden.



Inlichtingen en opgave via J. Duit toercommissie@mcmios93.nl



Met vriendelijke groet,



J.Duit (toercommissie}

MC Mios´93

