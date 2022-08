Meet & Greet Nina Valkhoff tijdens rondleiding Mooie Muren

STADSKANAAL – Muralist Nina Valkhoff is gestart met haar kunstwerk op wat de zesde Mooie Muur van Stadskanaal gaat worden. Ondertussen is mooi zichtbaar wat het gaat worden en hoe gedetailleerd Nina te werk gaat. Hoe doet ze dat toch? En van wie is deze kat? Deze vragen en alle andere vragen die je hebt kun je aan Nina zelf stellen de extra rondleiding op dinsdag 23 augustus.

Tijdens deze rondleiding ‘Tijd is Liefde’ vertellen we je de anekdotes en de achtergond bij de kunstwerken die in 2021 op de zijgevels van de flats zijn gerealiseerd dor nationale en internationale kunstenaars. Om de beleving helemaal compleet te maken krijg je bij iedere muur een gepast lekkernij.

Deze extra rondleiding + Meet & Greet vindt plaats op dinsdag 23 augustus en start om 15.30 uur. Aanmelden kan via kunstwerktstadskanaal.nl/rondleiding.

Ingezonden door Harma de Roo