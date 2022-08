Opening open monumentendagen Westerwolde

WESTERWOLDE – Na een periode van stilte, waarin onze activiteiten vanwege coronamaatregelen niet konden plaatsvinden, zijn wij verheugd u te kunnen melden dat de Open Monumentendagen 2022 weer zullen plaatsvinden op de gebruikelijke wijze. Zoals u weet vindt dit landelijke evenement plaats in het 2e weekend van de maand september. Dat is op zaterdag 10 en zondag 11 september aanstaande.

Daarnaast is er op vrijdagavond voor geïnteresseerden een openingsavond in de nieuwe school van de RSG Ter Apel. Dit gebouw bevindt zich meteen achter het monumentale oorspronkelijke hoofdgebouw uit 1921, eertijds de Rijks HBS voor Ter Apel en omstreken.

Graag zou het Comité u op deze avond willen ontmoeten en met u van gedachten wisselen over het landelijke thema van dit jaar ‘duurzaamheid’. Wij hebben het plan opgevat om deze avond te organiseren samen met twee partners die met dit onderwerp bezig zijn geweest of nog bezig gaan. Met als achtergrond het behouden en in goede conditie houden van het cultureel erfgoed anno 2022.

Openingsavond Open Monumentendagen

Globaal ziet het programma er als volgt uit.

19.00 uur: inloop in het nieuwe RSG-gebouw, te bereiken vanaf de parkeerplaats op de hoek Oude Weg / Stationsstraat in Ter Apel

19.30 uur: start van de bijeenkomst met een welkomstwoord door mw. A.I. Lüürssen voorzitter Comité Open Monumentendag Westerwolde.

19.45 uur: openingswoord door mevr. G. Luth, wethouder Cultuur van de Gemeente Westerwolde,

20.00 uur: bijdrage van de heer J.H. de Wit, rector van de Regionale Scholengemeenschap Ter Apel

Pauze

21.00 uur: bijdrage van mevrouw S. Goslinga van Ecodorp ‘Land van Aine’ Ter Apel

21.30 uur: afsluiting door de voorzitter van het Comité en aansluitend uitnodiging tot een informele ontmoeting, onder het genot van een drankje en een hapje.

Vanwege de beperkte ruimte is het nodig u op te geven.

Dit kan t/m 31 augustus onder vermelding van naam en aantal personen. Woont u in een Rijksmonument of beeldbepalend monument in onze gemeente dan stellen wij het op prijs dat u naast de naam ook het adres doorgeeft en e-mail adres.

Het plan is om in de toekomst bijeenkomsten te organiseren met een thema dat voor monumenteigenaren en beeldbepaalden objecten interessant is. Wij kunnen u dan gericht hiervoor uitnodigen.

U kunt zich aanmelden op het volgende e-mailadres van het Comité:

openmonumentendag@westerwolde.nu indien u geen e-mail hebt kunt u zich ook aanmelden via 06 21 67 11 99.

Na de vorige editie in 2019, destijds gehouden in de kloosterboerderij ‘Bleyendael’ onder het landelijke thema ‘plekken van plezier’, verheugen wij ons zeer om u te ontmoeten op vrijdag 9 september aanstaande. De avond vormt de start voor het Open Monumentendag weekeinde, waarvoor zich inmiddels al diverse organisaties c.q. gebouwen voor openstelling hebben aangemeld.

Voor meer informatie kunt u kijken op deze link. https://www.openmonumentendag.nl/comite/westerwolde

Namens het Comité Open Monumentendag Westerwolde,

Astrid Lüürssen, voorzitter