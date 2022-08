Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 19 augustus, 08.00 uur door John Havinga

ZOMERSE VRIJDAG – VANAVOND ONWEER | LANGE TERMIJN LICHT WISSELVALLIG

Het is lange tijd zonnig met in de loop van de ochtend een paar stapelwolken en het wordt een zomerse dag, met maximumtemperaturen rond 25 à 26 graden. In de tweede helft van de middag komt er geleidelijk meer bewolking en vanavond kunnen we enkele stevige buien met onweer verwachten. De wind ruimt van het zuidwesten geleidelijk naar het noordwesten en wordt matig (3). Vannacht nog enkele laatste buien met een paar klappen onweer en vannacht kans op mist, bij 13 graden.

Morgen wordt een vrij zonnige dag en het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 23 graden, bij een matige west-noordwestenwind. De tweede helft van het weekend lijkt op de zaterdag, maar in de middag zijn een paar lichte buien niet helemaal uit te sluiten. Het wordt eveneens 23 graden.

Komende week blijft het licht wisselvallig met eigenlijk vrij normaal weer, voor de tweede helft van augustus. We hebben een westelijke luchtstroming waarin afwisselend fronten of buienlijnen passeren, maar soms geeft dat vrij veel opklaringen en dus zonneschijn, met middagtemperaturen tussen de 22 en de 25 graden, de tweede helft van de week wordt iets warmer met 25 tot 28 graden.